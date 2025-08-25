Estão abertas as inscrições para o ‘CXSaúde Brazil’ – Experiência do Cliente na Saúde’, que será realizado pela primeira vez em Feira de Santana nos dias 17 e 18 de outubro, no Hotel NH . O encontro deve reunir mais de 350 participantes entre profissionais de saúde, gestores hospitalares, representantes de operadoras de planos, clínicas, laboratórios, startups e empresas do setor.

O evento terá dois dias de imersão, aprendizado e networking, com mais de 19 palestrantes de referência nacional, vindos de cidades como São Paulo, Curitiba e Salvador. A programação inclui palestras inspiradoras, cases reais, meetings de master posicionamento e debates sobre reputação, inovação, humanização, alta performance e lucro com propósito

De acordo com o curador do evento, Sérgio Almeida , estrategista de relacionamento e autor do best-seller “Ah! Eu não acredito”, a proposta é provocar uma reflexão sobre a transformação da saúde.

“A experiência do paciente não é mais um detalhe: é o que define a qualidade do cuidado. Feira de Santana foi escolhida por seu papel estratégico e por reunir profissionais e instituições que já fazem a diferença. Nosso objetivo é inspirar e conectar quem entende que saúde também é encantamento e humanização”, destaca Almeida

O CXSaúde Brazil já atraiu o interesse de mais de 30 marcas dispostas a apoiar e patrocinar a iniciativa, que promete reposicionar a forma como a saúde é entregue e percebida no Brasil. Além da presença de líderes do setor, o evento oferece alta exposição de marca, conexão direta com tomadores de decisão e relatórios de impacto e engajamento para parceiros institucionais

As inscrições podem ser feitas diretamente pela Secretaria do Evento, pelos telefones (71) 99988-7817 e (71) 99933-7817, ou pelo e-mail cxsaudebrazil@gmail.com