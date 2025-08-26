Feira sedia Fórum de Mobilidade e debate ônibus elétricos e melhorias no transporte público

Na manhã desta terça-feira (26), a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Feira de Santana foi palco do lançamento da Oficina de Eletromobilidade no Transporte Público, promovida pelo Fórum Baiano de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana. O encontro reuniu representantes de diversas cidades baianas com o objetivo de debater a transição para uma mobilidade mais sustentável e apresentar diretrizes para a descarbonização do transporte público.

Durante o evento, o secretário de Mobilidade Urbana de Feira de Santana, Sérgio Carneiro, destacou a importância da experiência. “Foi extremamente positivo receber esse encontro aqui em Feira. O ônibus elétrico ainda possui um custo elevado de aquisição, mas os testes são fundamentais para avaliar o real custo-benefício ao longo do tempo. Quanto maior a produção e a adesão, maior a tendência de redução de preços. Esse é um passo importante para pensar o futuro do transporte público com mais conforto, eficiência e sustentabilidade”.

O presidente do Fórum Baiano de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana e secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Sousa, ressaltou o papel de cooperação entre as cidades.

“O Fórum é um espaço de troca de experiências e boas práticas. A eletromobilidade já é realidade em Salvador e agora chega a Feira de Santana em caráter experimental, permitindo que a população conheça de perto essa inovação. O investimento inicial é mais alto, mas os custos operacionais e de manutenção são menores ao longo da vida útil do veículo. Queremos apoiar as cidades baianas a construírem políticas públicas sustentáveis e a oferecerem um transporte de mais qualidade para os cidadãos”, explicou.

A oficina contempla as cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Jequié e Luís Eduardo Magalhães. Entre as ações práticas, está a realização de testes com diferentes modelos de ônibus elétricos em condições reais de operação, possibilitando a análise de eficiência, custos, manutenção e impacto ambiental.

Em Feira de Santana, a iniciativa coincide com o início da operação experimental do primeiro ônibus 100% elétrico. O veículo, operado pela empresa São João, começou a circular no último domingo (24) em caráter de test driv, inicialmente na linha que liga o Terminal Central ao Jardim Brasil, com percurso de 26 km de ida e volta. O período de testes deve durar cerca de 20 dias.

O ônibus elétrico pode transportar até 78 passageiros, possui autonomia de 300 km por carga e recarga completa em até 5 horas. Além de não emitir gases poluentes, oferece conforto extra para os usuários: ar-condicionado digital, suspensão a ar, rampa de acessibilidade, espaço para cadeirantes, carregadores de celular e poltronas mais amplas.

Os secretários e dirigentes realizaram uma visita ao prefeito José Ronaldo, que reforçou a importância da iniciativa e o protagonismo de Feira de Santana na discussão sobre transporte público sustentável.

O evento reforça a integração entre os municípios baianos no planejamento de soluções modernas para a mobilidade urbana, colocando Feira de Santana em posição de destaque no debate sobre transporte coletivo sustentável.

Fotos: Apolo Rocha