Turmas da 6 Série do ‘Diva Portela’ fazem passeio-aula pelo centro e são recebidas pelo Prefeito

Duas turmas de alunos do 6° Ano do Colégio Diva Portela, da Polícia Militar da Bahia, cerca de 120 estudantes, fizeram um passeio-aula pelo centro antigo de Feira de Santana, na manhã e tarde desta terça-feira. Com acompanhamento e coordenação pedagógicas, os jovens percorreram um trecho sendo “apresentados” a diversos pontos pitorescos e importantes da cidade. Depois de observarem a praça Fróes da Mota

“Fica a praça Froes da Mota/No fim da Sales Barbosa/É linda grande e garbosa/Chegando nela se nota/Que um político sem derrota/governou com exatidão/Até mesmo seu brasão)não colocou em panfleto/fez a praça e o coreto/em frente à sua mansão ” (Feira de Santana e suas praças, de Ademar José de Araújo)

seguiram pelo Calçadão comercial da rua Salles Barbosa, com direito a paradas na praça Bernardino Bahia

“É a praça mais central/a Bernardino Bahia/Lá se vê muita alegria/No São João e no Natal/Com beleza divinal/por parte da Natureza/Se revela na grandeza/do porte das seringueiras/Com restaurante e cadeira, seu Coreto é uma beleza“ (Feira de Santana e suas praças).

Do Mercado de arte foram até o Paco Maria Quitéria onde foram recebidos pelo Prefeito Zé Ronaldo, que registrou o encontro em sua página no Instagram. “Como posso ser triste se meu trabalho me proporciona isso”: