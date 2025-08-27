Conteúdo do BLOG DA FEIRA começa a circular em página especial do jornal MUNICÍPIOS EM FOCO

Mais uma edição impressa do jornal “Municípios em Foco” começa a circular, e traz no seu conteúdo uma página especial com matérias, textos e fotos publicados aqui na página digital do Blog da Feira. Nesta edição do Municípios em Foco (que é também digital, clique aqui) , o “Especial Blog da Feira” destaca o bairro do São João do Cazumbá, a primeira de uma série de matérias do jornalista Jânio Rêgo.

O jornal Municípios em Foco foi fundado por Azevedo Junior que, nesta quarta-feira -feira, completaria 75 anos de vida. O jornal continua sua trajetória de prestação de serviços profissionais de comunicação conduzido pelo filho dele, Átila Azevedo. A parceria do BF com Municípios em Foco fortalece a comunicação profissional em Feira de Santana e na Bahia. Somente com jornalismo profissional sério se combatem os males das fake-news.