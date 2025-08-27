Pedra do Cavalo é justificativa para “viagem em massa” dos vereadores de Feira para Brasilia

Pode ser que não vá todos os 21 vereadores de Feira de Santana mas todos estão autorizados a ir para Brasília formando uma “Comitiva” para participar da segunda sessão solene que a Câmara dos Deputados realiza para marcar a passagem do Dia do Aniversário de existência de Feira de Santana, no próximo mês de setembro. São dois dias. No dia 18 eles estarão de volta à cidade quando ocorrem as comemorações locais.

Ano passado, a comitiva de feirense que foi “representar a cidade” passou de 30 pessoas, entre Vereadores (foram 20, apenas Jhonatas Monteiro não foi), empresários e outras “autoridades”. É um verdadeiro “avião da alegria”.

Para justificar uma comissão representativa tão grande e claramente desnecessária, no ano passado os vereadores escolheram uma “temática feirense” para repercutir em Brasília. Este ano os vereadores afirmam que é necessária essa presença maciça para “sensibilizar os parlamentares” no Congresso Nacional por ações de despoluição, reflorestamento e revitalização das margens dos rios que abastecem o Lago de Pedra do Cavalo.