Prefeitura garante ônibus gratuito para a ExpoFeira menos no sábado e domingo

A Prefeitura de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), vai garantir transporte coletivo urbano gratuito para quem for ao Parque de Exposição João Martins da Silva durante a 46ª Expofeira. O serviço será oferecido através do Ônibus Expresso, no período exclusivo entre os dias 8 (uma segunda-feira) a 12 (uma sexta-feira) de setembro.

A mostra agropecuária será realizada no período de 7 a 14 de setembro. A gratuidade, entretanto, não estará em vigor nos fins de semana, ou seja, no sábado (13) e nos domingos (7 e 14), a tarifa do transporte será normal.

O secretário da Semob, Sérgio Barradas Carneiro, explica como funcionará o sistema de transporte expresso: “Os ônibus expressos sairão do Terminal Central, param somente nos pontos do Baianão e da Receita para embarque de passageiros e seguem sem nenhuma parada até o Parque de Exposição João Martins da Silva.”

Sérgio Carneiro faz um importante alerta aos usuários do transporte coletivo sobre a limitação do uso do expresso para a Expofeira. “O transporte para a mostra agropecuária é gratuito, mas não serve para ‘carona’, ou seja, não pode ser utilizado por quem quer ficar no meio do trajeto, já que é um expresso e não vai parar antes de chegar ao Parque de Exposição”, alertou.

O transporte coletivo para a 46ª Expofeira será mantido por 20 ônibus, sendo que a empresa Rosa colocará à disposição dos passageiros 10 ônibus articulados com 140 lugares, enquanto a empresa São João vai disponibilizar 3 ônibus articulados e mais 7 ônibus padrão