‘Missa do Martírio’ no São João do Cazumbá nesta sexta-feira, às 19:30h

Considerado o “Mártir da Verdade”, o Martírio de São João Batista” é lembrado solenemente no dia 29 de agosto pela Igreja Católica. JOAO Batista foi decapitado por ordem do rei Herodes Antipas a pedido da sua esposa Herodíades e da filha dela, Salomé. É uma das histórias mais populares das religiões judaicos-cristãs.

Para celebrar esta data a Paróquia Santa Clara de Assis, de Feira de Santana, celebra a “Missa do Martírio’ ‘, nesta sexta-feira feira, 29, na capela do São João do Cazumbá, no CIS. A celebração será ministrada pelo pároco Elielson do Carmo.

A capela do bairro São João do Cazumbá está praticamente interditada há cerca de um ano. As paredes do pequeno templo exibem rachaduras nas quinas, o que assusta os frequentadores. As paredes são de adobe.