Peça “Quitéria” volta ao palco para marcar o mês de aniversário da Feira de Santana

No mês em que Feira de Santana celebra 192 anos de emancipação política e o Brasil recorda a Independência, o projeto Feira Tem Teatro apresenta o espetáculo “Quitéria”, que revive a trajetória da heroína feirense Maria Quitéria de Jesus. As apresentações acontecem nos dias 5 e 6 de setembro, às 20h, no Teatro do Centro de Cultura Amélio Amorim. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla. Os ingressos para o espetáculo têm valor promocional de R$ 20 (meia antecipada) pelo Sympla. Na bilheteria, os preços serão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A classificação indicativa é de 10 anos.

Com trilha sonora original do músico Deco Simões, a peça mostra a história da jovem (interpretada pela atriz Julia Lorrana) que rompeu barreiras sociais e se tornou a primeira mulher a integrar o Exército Brasileiro, tornando-se símbolo de força feminina, coragem e liberdade. A montagem reúne elenco local e tem direção de Geovane Mascarenhas.

“Antes de montar o espetáculo, a gente fez uma pesquisa com a população de Feira de Santana e a única referência que as pessoas tinham sobre Maria Quitéria é que ela se vestiu de homem para lutar na guerra. Poucos conhecem sua trajetória de vida. E é uma história muito bonita e inspiradora. Essa peça é uma forma de oportunizar que os feirenses conheçam melhor essa conterrânea que é reconhecida mundialmente”, afirma o diretor.

FEIRA TEM TEATRO – Consolidado como uma das principais iniciativas de fortalecimento da cena teatral em Feira de Santana, o Feira Tem Teatro chega à sua sexta edição reafirmando o compromisso de valorizar e difundir a produção artística local. Ao longo de oito anos, o projeto se tornou parte do calendário cultural da cidade, atendendo à crescente demanda do público por uma agenda teatral consistente e contínua.

Foto: Gabriel Lima