Ex-prefeito de Feira abre seminário sobre autismo promovido pela Academia de Educação

O ex-prefeito de Feira, José Raimundo de Azevedo, conduziu, ontem o Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA), na Secretaria Municipal de Educação, promovido pela Academia de Educação de Feira de Santana, da qual ele é o presidente. Zé Raimundo foi também secretário de Educação e de Cultura no município.

O evento reuniu profissionais da saúde, da educação e familiares de pessoas com autismo, trazendo informações atualizadas e fundamentadas cientificamente sobre os principais desafios e avanços relacionados ao tema..

A Academia de Educação de Feira de Santana, responsável pela realização do encontro, é composta por professores, pesquisadores e especialistas dedicados à área educacional. Entre seus membros estão ex-reitores da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e ex-secretários municipais de Educação, como lembrou o presidente. “A academia cuida realmente dessa área educacional, debatendo e buscando melhorar cada vez mais a qualidade do ensino”.

A acadêmica benemérita e secretária da Academia de Educação, Marilene Barreto, explicou que a ideia do seminário surgiu em 2024, a partir da percepção da importância do tema. “Consideramos que as pessoas precisam ter conhecimento. Quanto mais informações, mais saberão lidar com as situações.”

Foto: Nara Cortez