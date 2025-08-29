Hoje é o aniversário de 65 anos do nascimento de mainha e, a cada dia que passa, vejo que ela se tornou uma ideia. Dizem por aí que “quem gaba o toco é a coruja”, mas além da minha admiração de filha, ouço tantos elogios e manifestações de carinho de amig@s por onde passo, que fica impossível duvidar dessa minha crença.

Seja pelo sorriso bonito e a risada inconfundível; seja pelos olhos de um verde belíssimo, que, por mais se procure na multidão, não se encontra o mesmo tom; o aroma de cigarro e perfume que lhe conferia muito charme; pelo abraço que acolhe, a palavra sempre amiga ou o bom humor que iluminava tudo.

Sim, sou fã! Sou fã mesmo!! Ela é a minha Marilyn: linda, carismática, inteligentíssima e, a bem da verdade, incompreendida. Por isso, igual a estrela de Hollywood, Leila Soraya se transformou em uma ideia, um ser maravilhoso e inesquecível. Mamis, festejamos sua vida e brindamos a sua trajetória hoje e sempre!! Te amo, minha estrela!!✨️❤️

Leila Soraya Lima foi servidora pública, na Câmara de Vereadores de Feira, tinha 58 anos quando faleceu, em 2018, acometida de Influenza tipo B. Deixou três filhas