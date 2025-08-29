Temporada em museus de Salvador marca 200 anos da relação Brasil-França

Foi aberta, ontem (quinta-feira,28), a Temporada França-Brasil 2025, que marca os 200 anos de relações bilaterais entre os dois países. O evento foi realizado no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), em Salvador, A partir desta sexta-feira (29), o Museu de Arte da Bahia (MAB) e o Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA) também passam a integrar a programação da Temporada oferecendo ao público uma imersão na diversidade da produção cultural contemporânea em diálogo entre França, Brasil e África. Até novembro, a Bahia sediará outras atividades em comemoração a relação França-Brasil, como lembrou o diretor-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), Marcelo Lemos.

“Primamos por fortalecer essa relação. Nós nos preparamos para manter um bom diálogo na economia, na inovação tecnológica, na cultura e no turismo. A França é uma grande parceira da Bahia”, pontuou o governador da Bahia,Jerônimo Rodrigues.

“É um sonho estar realizando esse evento preparatório para o fórum que acontecerá em novembro. Trabalhamos com empenho para realizarmos projetos conjuntos. Eles só reforçam a convicção da força e importância do estado”, agradeceu o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain.

O governador, o embaixador e demais integrantes da comitiva conferiram a abertura da vernissage do artista beninense radicado na França, Roméo Mivekannin, que traz uma leitura contemporânea sobre história, memória e identidade.

Para o secretário da Cultura, Bruno Monteiro, receber a temporada é um reconhecimento da relevância da produção cultural baiana e da sua capacidade de dialogar com outras nações, conectando diferentes públicos e linguagens.

De acordo com o secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar, a Bahia tem uma relação profunda com os franceses: “É uma empresa francesa que opera o nosso aeroporto. Outras empresas francesas estão aqui também na rede de hotelaria e na administração do centro de convenções, por exemplo. Nossa ligação com Paris é uma ligação estratégica, porque nos liga a um grande hub internacional na Europa a mais de 180 destinos na própria Europa, Ásia e África, abrindo as portas da Bahia para os principais mercados emissores de turistas do mundo”, afirmou o secretário.

Foto: Joá Souza/GOVBA