UFRB dá início às aulas do curso de doutorado em História em Cachoeira

O primeiro dia de aula do curso de Doutorado em História na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), foi ontem (quinta-feira,28), em Cachoeira, marcado por uma atmosfera de celebração e expectativa. A aula inaugural contou com a presença de estudantes motivados e professores experientes, que irão contribuir para o desenvolvimento da pesquisa histórica na região. A doutoranda Laila Geovana Beirão, orgulho da avó Ana da Maniçoba, foi uma das estudantes presentes no primeiro dia de aula. Ela expressou sua felicidade e satisfação ao iniciar essa nova jornada acadêmica. ” Sempre digo: “Quando chego, não chego só. Todos ao meu redor chegam comigo. Tenho certeza que outros chegarão”. A citação da aluna é um poderoso testemunho da importância da representação e do acesso à educação para as comunidades negras e negras que historicamente foram excluídas dessas oportunidades.

Relacionado