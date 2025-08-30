Zé Ronaldo cobra a restauração do Casarão ao SESC durante reunião da Fecomércio

O prefeito Zé Ronaldo cobrou dos dirigentes do SESC na Bahia a restauração do Casarão onde funcionou o primeiro hospital da Santa Casa de Misericórdia. A cobrança de Zé Ronaldo foi feita publicamente durante reunião ordinária da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio Bahia) que aconteceu pela primeira vez em Feira de Santana, ontem (sexta-feira,29) e anunciou a construção de uma nova sede para o SENAC no município.
Essa cobrança foi anunciada previamente pelo Prefeito, na Igreja Senhor dos Passos, no dia em que o governador Jerônimo anunciou a restauração da fachada do templo.
O Casarão e a área em torno dele foram doados ao SESC pela Prefeitura de Feira, com uma cláusula condicionante: o SESC se responsabilizaria em restaurar o prédio, que segundo registra a história da cidade, foi comprado para a Santa Casa com recursos liberados pelo então Imperador Dom Pedro II, daí o nome de “Hospital Dom Pedro de Alcântara (HGCA).
Quem assistiu a cobrança disse ao BF que formou-se “aquele climão” ,.com empresários e dirigentes comerciais se entre olhando, alguns, sem saberem do que se tratava, outros surpresos com a súbita, e firme, cobrança. Na ocasião foi anunciada a construção de uma sede nova do SENAC.