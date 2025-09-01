Alunos do Odorico Tavares querem sair do “Discurso para a ação” ambientalista e têm ajuda da Embasa

A equipe socioambiental da Embasa em Feira de Santana montou um estande na 1ª Mostra de Sustentabilidade do Colégio Estadual Odorico Tavares, com mini estação de tratamento de água, apresentação do trabalho do Viveiro Educador, com jogos educativos e doação de mudas de plantas nativas

Com o tema “Do Discurso à Ação!”, o evento reuniu centenas de alunos, professores e instituições parcerias para discutir e apresentar soluções inovadoras aos desafios ambientais e sociais enfrentados pela sociedade global, em alinhamento com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Mais de 800 estudantes do ensino médio e fundamental II visitaram o espaço e aprenderam mais sobre tratamento de água, de esgoto e gestão de recursos hídricos.

A professora Graziela Pereira, uma das coordenadoras do Projeto de Sustentabilidade do Colégio, argumenta que a escola é um espaço fundamental para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sustentabilidade. “A educação é um poderoso instrumento para transformar atitudes e promover mudanças positivas. No CEOT, buscamos inspirar atitudes e práticas que contribuam para um mundo mais sustentável, criando um ambiente de aprendizado que incentive a reflexão, a criatividade e a ação em prol da sustentabilidade”, afirma. Sobre a participação da Embasa durante a atividade, a docente agradeceu a valiosa contribuição da equipe da empresa, “especialmente no que diz respeito à conscientização sobre a importância da água potável e saneamento para a saúde pública e o meio ambiente”, ressaltou.

“Participar de uma Mostra tão bem organizada, com estudantes tão interessados e professores tão engajados, como os do Colégio Odorico Tavares, só reforça o quanto o trabalho de educação ambiental é importante para transformar nossa realidade. Queremos sempre que possível estar presentes nestes espaços, contribuindo para detalhar o trabalho que desenvolvemos e o cuidado que temos com o meio ambiente”, destacou a assistente social da Embasa, Cindy Liana Silva.