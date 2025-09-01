Centro Social Monsenhor Jessé completa 15 anos acolhendo o povo em situação de rua

Ao chegar em Feira de Santana no ano de 2010, a Irmã Mary Sinor Agbavobor, da Congregação das Irmãs Missionárias do Santo Rosário, deu os primeiros passos na construção da Pastoral do Povo em situação de rua. Em conversas informais com essas pessoas, foi recorrente o anseio comum de um espaço que oferecesse alimentação digna e higiene pessoal através da disponibilização de um local para banho. Ciente dessa necessidade, a Irmã Sinor apresentou ao então Arcebispo titular da época, Dom Itamar Vian, hoje Bispo Emérito, sua aspiração a trabalhar com essa população. A Arquidiocese prontamente acolheu essa proposta, e através da Catedral de Senhora Sant’Ana, naquele tempo administrada pelo Padre Pedro Junior, propiciou os meios para a construção da Pastoral, oferecendo a casa na qual viveu Monsenhor Jessé, um padre conhecido por ações de amor e caridade aos mais necessitados da sociedade. Como forma de homenagear e perpetuar as boas ações empreendidas por esse sacerdote tão querido, convencionou-se batizar a pastoral com o seu próprio nome, surgindo então a denominação Centro Social Monsenhor Jessé.

Na semana passada, o Centro comemorou os 15 anos de existência, com uma celebração especial na sede que fica na praça da Matriz. Contou com a presença de dom Itamar e diversos religiosos, além da Irmã Sinor.

fotos: Divulgação