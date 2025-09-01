/ Publicado em Cidade, Destaques, Home

‘Chá com Zé’, ao vivo, direto do Beco da Energia no próximo sábado,6

Zé das Virgens serve variados tipos de chás, com nomes bem “sugestivos”, durante seu programa de rádio web. Chá de  “chicote ligeiro” e o  “badalo do negão” são alguns dos “sabores” servidos em meio a conversas e temas bem mais sisudos e polêmicos que o programa aborda. E nesse clima que no próximo dia 6, sábado, o “Chá com Zé” vai ao ar, ao vivo, a partir das 9horas, direto do Beco da Energia, no centro de Feira de Santana. O “Chá com Zé” já foi feito, também ao vivo, na feirinha da rua Marechal,  à qual está ligado o Beco da Energia. O comunicador Zé das Virgens é quilombola, do Candeal II (distrito da Matinha) , descendente direto de agricultores que se empenharam na mais famisa luta pela posse da terra que aconteceu nos últimos 60 anos na Feira de Santana.

Deixe um comentário