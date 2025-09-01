Prefeitura de Feira faz limpeza da Lagoa do Parque “Frei Monteiro”

O processo de revitalização da lagoa do Parque Frei Monteiro está em andamento, com a limpeza e remoção da vegetação acumulada ao longo dos anos. “Esperamos concluir essa fase em 30 a 40 dias”, disse a agente de saneamento, Sayonara Araújo, que acompanhou a visita ao local, do prefeito Zé Ronaldo e assessores, sábado passado.

O Parque, que tem 25 anos, é utilizado para diversas finalidades: lazer diário da população, atividades escolares, encontros religiosos, apresentações culturais, práticas esportivas e ações de conscientização ambiental. Com o passar dos anos, passou por melhorias estruturais, como a instalação de pistas para caminhada, ciclovia, novos banheiros, quiosques, playgrounds, sinalização interpretativa para trilhas ecológicas e pontos de observação da fauna e flora.

O Parque da Cidade também se destaca como um polo de eventos. Já recebeu festivais de música, feiras temáticas, encontros de motociclistas, ações de saúde pública e projetos ambientais, consolidando-se como um espaço vivo e dinâmico dentro da malha urbana de Feira de Santana.

Além disso, a área do parque desempenha um papel ecológico crucial para o equilíbrio ambiental da região. Com mais de 170 mil metros quadrados de extensão, funciona como um importante corredor ecológico, favorecendo a manutenção de espécies nativas, o controle da temperatura local e a infiltração da água no solo, contribuindo para a drenagem urbana.

fotos: Secom/Fsa