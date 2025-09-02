Secretário de Saúde de Feira comemora nova policlínica: “fortalece o SUS”

“São iniciativas que fortalecem o SUS e ampliam a capacidade de atendimento da saúde pública em Feira de Santana”. A declaração do secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, resume o impacto dos novos investimentos anunciados ontem(segunda-feira 1º) para a rede municipal. Para o titular da pasta, a nova policlínica vai ampliar o acesso de toda a população a atendimentos de saúde.

A nova policlínica municipal terá estrutura semelhante à Policlínica Regional, situada ao lado do Hospital Geral Cleriston Andrade, e será construída no terreno do antigo Derba, cuja área foi cedida pelo Governo do Estado à Prefeitura de Feira.

“Serão ofertados serviços de média e alta complexidade, como consultas médicas especializadas, e exames de imagem a exemplo de tomografias e ressonâncias”, informa Rodrigo Matos.

O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues e pelo prefeito Zé Ronaldo, durante evento realizado no Centro de Convenções de Feira de Santana, na manhã de ontem (1º). Também na oportunidade foi entregue um veículo 0 km para reforçar a frota do Tratamento Fora do Domicílio (TFD).