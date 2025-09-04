Assessor de confiança de Pablo desde o ‘Melo Mattos’ é exonerado da Secretaria de Educação de Feira

O prefeito Zé Ronaldo assinou a exoneração de Danilo Araújo Pinto, chefe da Divisão de Organização Escolar na Secretaria de Educação de Feira. Danilo é pessoa de confiança do secretário e vice-prefeito Pablo Roberto,.com quem trabalha desde os tempos do Centro Social e Educativo Melo Mattos, de onde Pablo saiu para assumir o primeiro mandato como vereador eleito pelo PT, em 2012. Danilo, na época, assumiu o seu lugar mas, como agora, foi também exonerado de maneira inesperada . Os rumores no Paço Municipal dão conta de que a exoneração foi feita à revelia do Secretário e por motivos obscuros. O secretário ainda não se pronunciou sobre a exoneração.

P.S : após a postagem da informação acima o secretário Pablo Roberto disse ao BF que foi ele que solicitou a exoneração de Danilo Araujo, seus assessor de longas datas.

A mudança, disse, faz parte do “processo de reorganizações das atividades internas. Saiu Danilo, entrou Maria”.