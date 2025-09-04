‘Sapateiros do Paço’ vão ganhar instalações novas e modernas

Prefeitura de Feira de Santana vai implantar uma moderna estrutura para os sapateiros que tradicionalmente trabalham na área em frente ao Paço Municipal Maria Quitéria, onde funciona o Gabinete do Prefeito. O projeto arquitetônico, elaborado pela Secretaria de Planejamento, foi apresentado pelo prefeito Zé Ronaldo aos sapateiros, ontem (quarta-feira,3).

Ao apresentar o projeto arquitetônico aos sapateiros, o prefeito ressaltou estar cumprindo o compromisso assumido com a categoria, visando modernizar o espaço. “Queremos transformar o espaço em mais um ponto turístico de Feira de Santana”, afirmou.

O projeto arquitetônico contempla tanto os sapateiros quanto um quiosque, uma banca de revistas e ponto de chaveiro, também instalados no local. Serão relocados para 22 modernos quiosques com cobertura, distribuídos no entorno de uma passarela central.

O local também terá novo piso intertravado colorido, banheiros, passarela com pergolado e moderna iluminação pública. O projeto contempla também toda a área da praça, que se estende pelo estacionamento da Prefeitura e o módulo da Polícia Militar.

Para os sapateiros, o projeto vai proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais e seus clientes, além de tornar o ambiente mais agradável e acolhedor. “O prefeito está cumprindo o compromisso assumido com a gente, e o projeto nos surpreendeu, porque vai deixar o local muito bonito. Estamos todos satisfeitos e felizes com a novidade”, destacou o sapateiro Bruno dos Anjos Nascimento, que há duas décadas trabalha no local e é filho de um dos fundadores da Praça dos Sapateiros, o sapateiro aposentado João Branco.

Durante a apresentação do projeto, também estiveram presentes os secretários de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Márcia Cristina Ferreira; de Saúde, Rodrigo Matos; o superintendente da SOMA, João Vianey; e o vereador Pedro Américo.