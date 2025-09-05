Bata-de-Feijão, uma manifestação patriótica na Cidade da Cultura

O feijão é um símbolo nacional. Os povos originários do Brasil já o consumiam. Com o arroz, trazido pelos portugueses, tornou-se uma marca registrada da gastronomia brasileira. Feijão com arroz é imprescindível para segurança alimentar do país, tão popular que virou um termo linguístico para dizer que algo ou alguma coisa é banal, é do cotidiano. Portanto, não chega a ser exagero dizer que a bata-de-feijão deste domingo, na Cidade da Cultura, a partir das 14 horas, é uma manifestação patriótica. Mais legítima e verdadeira do que muitas que têm acontecido pelo país nos últimos tempos.

