‘Chá com Zé’ leva informação, lazer e humor ao Beco da Energia neste sábado

O comunicador Zé das Virgens faz, ao vivo, o seu “Chá com Zé”,neste sábado (6), a partir das 9 horas, no Beco da Energia, em Feira de Santana. O programa é veiculado através do YouTube e outras redes sociais na internet. Há poucos dias ele foi realizado durante um café-da-manhã na Marechal, no dia dedicado aos feirantes. Além de debates, informações e música, o comunicador serve diversos tipos de chás com nomes picantes e bem-humorados durante a programação. Veja os quatro chás mais famosos servidos aos convidados e participantes do “Chá com Zé” : Chicote Assanhado, Badalo do Negão, Cordão do Vigário e o mais novo da lista, Flôr de Pinguelo. Escolha o seu e divirta-se.

