FLIFS antecipa início com roda de conversa em Antônio Cardoso, dia 10

O Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (FLIFS) 2025 mantém sua programação itinerante com ações que antecedem a edição principal do evento. Na próxima semana, duas atividades destacam a diversidade da programação: uma roda de conversa em Antônio Cardoso e um concerto lírico no Sesc Feira de Santana.

No dia 10 de setembro, terça-feira, a Escola do Campo de Tempo Integral Genivaldo Brandão, em Antônio Cardoso, recebe a roda de conversa “A leitura e seu impacto na formação de sujeitos sociais de direitos”, com a professora Malena e a cordelista Raimunda Mascarenhas. O evento, que acontece das 9h às 11h30, inclui ainda apresentação cultural do Grupo de Samba Cambuí do Sertão.

Dois dias depois, em 12 de setembro, quinta-feira, às 19h, o Teatro do Sesc Feira de Santana recebe apresentação do Núcleo Territorial NeojiBA Feira de Santana – Antônio Gasparini com o concerto “Excertos de Óperas – As Mais Belas Árias”. O espetáculo apresentará árias famosas de compositores como Mozart, Rossini, Verdi, Puccini e Bizet, com participação de cantores líricos convidados e grupos fixos do núcleo.

Estas atividades integram o FLIFS Itinerante, realizado pela Pró-Reitoria de Extensão da UEFS através do Programa de Extensão Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, em parceria com o programa Bahia Literária do Governo do Estado da Bahia, por meio da Fundação Pedro Calmon.

O FLIFS 2025 acontece de 23 a 28 de setembro na Praça Padre Ovídio, em Feira de Santana, com acesso gratuito. A realização é da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Sesc Feira de Santana e Produtora Casa Amarela, com parcerias da Arquidiocese de Feira de Santana, Prefeitura Municipal, Secretaria Estadual de Educação (NTE 19), UFRB e IFBA Campus Feira.

*Programa Bahia Literária* – Em 2025, a FLIFS foi contemplada no Edital de Apoio às Festas, Feiras e Festivais Literários (nº 01/2024), por meio do Programa Bahia Literária, com apoio do Governo do Estado da Bahia, através das Secretarias de Cultura e de Educação, por meio da Fundação Pedro Calmon. A iniciativa está inserida na modalidade de fomento à execução de ações culturais e se alinha às diretrizes do Decreto Federal nº 11.453/2023, da Política Estadual de Cultura (Lei nº12.365/2011), do Plano Estadual de Cultura (Lei nº 13.193/2014) e do Plano Estadual de Educação da Bahia.