A discussão sobre o uso de agrotóxicos muitas vezes parece distante da vida cotidiana, mas começa exatamente no que vai para o prato de cada brasileiro. O país figura entre os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, e resíduos dessas substâncias já foram encontrados em alimentos in natura, processados e até na água consumida diariamente.

Diante desse cenário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que institui o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara). O programa reúne pesquisa, informação, monitoramento de resíduos, assistência técnica, extensão rural e incentivo ao uso de bioinsumos. O objetivo é diminuir a dependência dos agrotóxicos e fortalecer a produção sustentável, com foco na agricultura familiar.

Impactos diretos e indiretos – Para a bióloga Samia Oliveira, reduzir agrotóxicos vai muito além de uma decisão individual: “A redução de agrotóxicos não é apenas uma questão de escolha, é um ato de proteção da saúde da população, uma garantia da soberania alimentar e também uma forma de assegurar um futuro sustentável para o país. O que consumimos em casa começa no campo e cada decisão, pública ou privada, afeta milhões de pessoas. Trabalhadores rurais estão sujeitos a doenças respiratórias, neurológicas, reprodutivas e até câncer em função da exposição direta. Já os consumidores são atingidos pela ingestão de alimentos contaminados, e os grupos mais vulneráveis, como crianças, gestantes e idosos, sofrem ainda mais.”

Samia destaca também os danos ambientais, como a contaminação da água e do solo, a redução da biodiversidade e o comprometimento de polinizadores, além do efeito cumulativo das substâncias ao longo da cadeia alimentar.

*Saúde pública e futuro das gerações*- A diretora do MOC, Célia Firmo, lembra que a por que reduzir agrotóxicos é uma questão de saúde pública*realidade brasileira é de liberação de substâncias já proibidas em outros países. Para ela, o tema precisa ser tratado como prioridade de saúde pública.

“O Brasil hoje é campeão no consumo de agrotóxicos e abriu espaço para o uso descontrolado dessas substâncias. Os estudos mostram a ligação direta com doenças graves como câncer, problemas neurológicos, intoxicações e até impactos na formação do feto. O que está em curso é um processo contínuo de envenenamento da população. Produzir alimentos livres de veneno é defender a vida, as novas gerações e o futuro. Reduzir agrotóxicos é cuidar da saúde, é cuidar do povo, é cuidar da população brasileira.”

Entre a produção e a mesa – O debate sobre agrotóxicos não diz respeito apenas a agricultores ou especialistas em agroecologia. Ele envolve toda a população, já que cada refeição é uma porta de entrada para substâncias que impactam diretamente a saúde e a qualidade de vida. Programas como o Pronara buscam abrir caminho para um futuro mais saudável, no qual o alimento que chega à mesa seja também sinônimo de proteção e sustentabilidade.

O MOC (Movimento de Organização Comunitária) atua nesse propósito ao desenvolver ações de fomento à produção orgânica através da agricultura familiar, fortalecendo iniciativas que garantem alimentos saudáveis, livres de veneno e acessíveis à população.