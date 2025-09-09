Breve, em exibição: documentário sobre o Casarão Fróes da Motta

Já foram concluídas as fases de filmagens e entrevistas do documentário “O Casarão Fróes da Mota”, realizado pela Linear Filmes. A pesquisa e o roteiro são do jornalista Edson Felloni Borges e a direção geral é de Reinaldo Bacelar, proprietário da produtora. O filme retrata a história do casarão, que traz consigo parte da história política e cultural de Feira de Santana. Ele foi idealizado a propósito dos 100 anos da reforma do imóvel, quando ele ganhou as características atuais, e foi batizado como Vila Fróes da Mota.

Por meio do Fazcultura, patrocinado pela Cerqueira Gonçalves, que também está completando 100 anos no mercado feirense, o documentário conta a história desde que o casarão foi construído pelo comerciante e ex-intendente Agostinho Fróes da Mota até a nova fase, quando foi herdado pelo filho, o médico Eduardo Fróes da Motta.

O filme entra agora nas fases de edição, montagem e Collor Grading, tudo a cargo da Linear Filmes, uma das mais conceituadas empresas do setor na Bahia.