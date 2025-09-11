Prefeitura lança “Pacto pela Alfabetização” para reverter os índices educacionais de Feira

No próximo dia 22, às 17h, a Secretaria Municipal de Educação (Seduc) lança o pacto Feira pela Alfabetização, que pretende unir escolas, sociedade civil e lideranças locais em prol da q garantia de que todas as crianças de Feira de Santana estejam alfabetizadas na idade certa.

Em 2024, a avaliação de fluência PARC (Programa de Alfabetização em Regime de Colaboração), aplicada ao 2º ano, mostrou que apenas 9% dos estudantes são leitores fluentes e 47% leitores iniciantes. Já em 2025, o programa Novos Caminhos da Educação, em parceria com o Sistema Educar para Valer (SAEV), identificou que apenas 14% dos alunos do 2º ano são leitores e 29% dos alunos do 5º ano dominam as habilidades de leitura esperadas.

Outros dados também reforçam a urgência da mobilização: no SABE 2023, apenas 42% dos estudantes do 5º ano atingiram nível adequado em Língua Portuguesa e 20% em Matemática. O Compromisso Criança Alfabetizada (ICA) de 2024 mostrou que apenas 33,19% das crianças estavam alfabetizadas na idade certa, quando a meta nacional era de 39%. Já o IDEB 2023 dos anos iniciais foi de 4,4, abaixo da meta de 5,1.

Embaixadores da educação – O lançamento contará com a presença da comunidade escolar, representantes da sociedade civil e de personalidades de Feira de Santana, que serão apresentadas como embaixadores da educação. Esses nomes de referência em diferentes áreas da sociedade serão responsáveis por divulgar, apoiar e participar ativamente das ações do pacto. Segundo o secretário de Educação, Pablo Roberto, esse engajamento é fundamental.

“Precisamos fazer da alfabetização uma causa de todos: famílias, instituições religiosas, empresas, universidades, associações. Quando uma comunidade se mobiliza em torno da leitura, ela muda não apenas seus índices educacionais, mas o seu futuro.”

O pacto prevê frentes de atuação com diferentes setores:

Sociedade acadêmica: estudantes universitários, em parceria com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), vão atuar em escolas, apoiando práticas de leitura e escrita.

Sociedade civil: instituições religiosas, associações de bairro, sindicatos e estabelecimentos comerciais poderão criar cantinhos de leitura. Membros de associações culturais também poderão se cadastrar para promover rodas de leitura em escolas, bibliotecas e praças.

Sociedade empresarial: empresas locais serão incentivadas a apoiar o movimento com ações como criação de espaços de leitura e apoio a iniciativas que estimulem a alfabetização.

Ações da Seduc

A Secretaria de Educação também dará início a uma série de estratégias próprias, entre elas:

Sabadou: turmas de reforço intensivo aos sábados, do 1º ao 5º ano, com foco nas principais dificuldades dos estudantes. Os professores envolvidos serão remunerados;

Monitoramento e busca ativa: ações voltadas para combater a evasão escolar e garantir frequência dos alunos;

Formação continuada dos professores;

Reuniões periódicas com gestores escolares, priorizando a escuta ativa e o planejamento estratégico;

Valorização de boas práticas escolares, com premiações para professores, alunos e unidades de destaque.

“Queremos transformar Feira em uma referência nacional. Esse pacto é um compromisso de mãos dadas: governo, escolas, famílias e sociedade civil. Quando cuidamos da alfabetização, cuidamos do futuro de Feira de Santana”, concluiu o secretário.