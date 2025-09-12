Autor do hino “Prá não dizer que não falei de flores”, Geraldo Vandré faz 90 anos

Poucos artistas traduziram tão bem os anseios de um tempo quanto Geraldo Vandré. Aos 90 anos, que completa hoje(12), o compositor segue lembrado por canções que se tornaram símbolos de liberdade e coragem, como mostra um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre suas músicas mais tocadas e regravadas.

Segundo os dados, Vandré tem 89 obras musicais e 76 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. Sua canção mais emblemática, “Disparada”, parceria com Théo de Barros, é tanto a mais tocada nos últimos cinco anos quanto a mais regravada, com 139 fonogramas identificados. Logo depois aparece outro hino de sua carreira, “Pra não dizer que não falei das flores”, também entre as mais executadas e com 87 regravações.

Entre os intérpretes que mais gravaram suas obras estão nomes consagrados como Jair Rodrigues, Elba Ramalho, Zizi Possi e Zezé Di Camargo.

Ranking das músicas de autoria de Geraldo Vandré mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Disparada Geraldo Vandré / Theo 2 Pra não dizer que não falei de flores Geraldo Vandré 3 Canção da despedida Geraldo Vandré / Geraldo Azevedo 4 Fica mal com Deus Geraldo Vandré 5 Guerreiro, guerreira- citação: Pra não dizer que não falei d David O Marroquino / Heliao / Geraldo Vandré / Dj Primo / Logsdon Rusty 6 Caminhando e cantando Amloop / Geraldo Vandré 7 Ventania Hilton Acioli / Geraldo Vandré 8 Porta estandarte Fernando Lona / Geraldo Vandré 9 Quem quiser encontrar o amor Carlos Lyra / Geraldo Vandré 10 Misturada Airto Moreira / Geraldo Vandré

Top 5 das músicas de autoria de Geraldo Vandré mais gravadas

Posição Música Autores 1 Disparada Geraldo Vandré / Theo 2 Pra não dizer que não falei de flores Geraldo Vandré 3 Quem quiser encontrar o amor Carlos Lyra / Geraldo Vandré 4 Aruanda Carlos Lyra / Geraldo Vandré 5 Fica mal com Deus Geraldo Vandré