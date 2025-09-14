“Anistia para quem? Para os traidores da pátria?”

“Anistia para quem ? Anistia para os traidores da pátria? Anistia para quem cultiva o ódio, o horror, o racismo, a mentira, a morte, a tortura, a homofobia, o machismo, o ódio ao pobre e tudo de pior nesse mundo?“, postou no X, neste domingo (14), a cantora baiana Daniela Mercury.
“Anistia para essa gente que odeia o Brasil democrático e quer as riquezas e privilégios do Brasil somente para si? , continuou a cantora, que sempre se posicionou contra o bolsonarismo e sua pauta de ódio e violência, ao contrário de outras celebridades da música baiana, que só há pouco condenaram a extrema direita brasileira, como por exemplo, a cantora Ivete Sangalo.
“Essas pessoas merecem aprender a ser gente e a respeitar tudo e todos a sua volta. Se não servem como pessoas também não servem como exemplo. Como vou explicar essa anistia a minha neta ?”, concluiu o post que comenta os números da pesquisa do Datafolha onde 56% dos entrevistados foram contra a ideia de anistiar os golpistas.