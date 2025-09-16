‘Aberto’ comemora 30 anos de existência do Centro Universitário de Cultura e Artes

No dia 19 de setembro, o Cuca/Uefs comemora três décadas de fomento artístico em Feira de Santana com o. Este ano, o Aberto conta com uma programação de quase 150 atividades, e terá como atrações musicais os grupos Quixabeira da Matinha, Unidos pelo Samba, Iorigun e Camerata de Feira de Santana, além de espetáculos teatrais, exposições, performances de dança, oficinas e venda de artesanato e alimentos. Realizado anualmente desde 2007, o evento acontece na próxima sexta, das 9h às 22h, com entrada gratuita. A proposta do Aberto das Artes é ser uma vitrine da diversidade cultural de Feira de Santana, abrindo as portas do Cuca para artistas iniciantes e consagrados.