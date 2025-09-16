‘Aberto’ comemora 30 anos de existência do Centro Universitário de Cultura e Artes

No dia 19 de setembro, o Cuca/Uefs comemora três décadas de fomento artístico em Feira de Santana com o Aberto das Artes 2025 – Cuca 30 Anos. Este ano, o Aberto conta com uma programação de quase 150 atividades, e terá como atrações musicais os grupos Quixabeira da Matinha, Unidos pelo Samba, Iorigun e Camerata de Feira de Santana, além de espetáculos teatrais, exposições, performances de dança, oficinas e venda de artesanato e alimentos. Realizado anualmente desde 2007, o evento acontece na próxima sexta, das 9h às 22h, com entrada gratuita. A proposta do Aberto das Artes é ser uma vitrine da diversidade cultural de Feira de Santana, abrindo as portas do Cuca para artistas iniciantes e consagrados. Entrada gratuita. O Centro Universitário de Cultura e Arte da Uefs fica na Rua Conselheiro Franco, 66 – Centro
Confira a programação:
Manhã
9h – Abertura com a Quadrilha Princesa do Sertão e a banda infantil Turma do Dendê no Teatro de Arena
9h – Jogo de tabuleiro “Caminhos do Cuca” na Biblioteca Pierre Klose
9h – Oficina de Bordado em Madeira com João Nunes e Matheus Guimarães na OCA
9h – Oficina de Crochê com Ana Rita na Sala 01
9h30 – 1ª apresentação do espetáculo infantil Maria Minhoca no Teatro Universitário
10h – Oficina de Arte para Criança com Emilly Reis na Sala 01
10h – Contação de História com Gigedo Cruz na Sala 04
10h – Apresentações de inscritos no Teatro de Arena
11h – Oficina “Colagem Criativa: Imaginando Novos Mundos” com Astronauta de Mármore na Galeria Carlo Barbosa
12h – Apresentação musical da Camerata de Feira de Santana no Museu Regional de Arte
Tarde
14h – Oficina de Arte em Madeira com Gaspar Medrado na OCA
14h – Jogo de tabuleiro “Caminhos do Cuca” na Biblioteca Pierre Klose
14h – Oficina de colagem “Conexões Criativas” com Gisele Borges na Sala 01
14h – Declamação de poesia na Sala 04
14h – Apresentações musicais de inscritos no Teatro de Arena
14h30 – 2ª apresentação do espetáculo infantil “Maria Minhoca” no Teatro Universitário
15h – Apresentações de dança de inscritos no Teatro de Arena
16h – Oficina de Desenho Digital com Adriellen Aragão na OCA
16h15 – Espetáculos teatrais de inscritos no Teatro Universitário
17h40 – Exibição do documentário “Luz, Câmera e Cuca: Expandindo Acessos” no Teatro Universitário
Noite
18h – Apresentações musicais do Coletivo Guayense na Sala 03
18h – Apresentação musical da Camerata de Feira de Santana no Museu Regional de Arte
18h30 – Espetáculo “Soraia” no Teatro Universitário
19h10 – Show da banda Iorigun no Teatro de Arena
20h10 – Show do coletivo Unidos pelo Samba no Teatro de Arena
21h – Show da Quixabeira da Matinha no Teatro de Arena
Exposições (das 9h às 22h)
“Cuca 30 Anos: Trilhas de Memória e Futuro” no Foyer do Teatro Universitário
“Deste, Destino, Nordestino” do artista Jean Lima, no Museu Regional de Arte
“A Pele do Invisível” das artistas Lu Brito e Técia Borges, no Museu Regional de Arte
“Toda Vez que Você Me Vê” do artista Astronauta de Mármore, na Galeria Carlo Barbosa
Instalação “Feyra-8” do Coletivo Guayense na Sala 03
Stands (das 9h às 22h)
Corredor das Artes com exposições de artistas inscritos
Comercialização de artesanato e alimentação de inscritos e da Feira de Saberes e Sabores na Área Verde do Cuca
A programação completa poderá ser acessada no site https://cuca.uefs.br/aberto-
do-cuca.Evento: Aberto das Artes 2025 – Cuca 30 Anos
Local: Cuca – Centro Universitário de Cultura e Arte da Uefs
Endereço: Rua Conselheiro Franco, 66 – Centr
Data: 19/09/2025
Horário: 9h às 22h
Entrada gratuit.
