Orquestra Sinfônica da Bahia faz concerto com 11 convidados para celebrar Gal Costa

No próximo dia 26 , às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a Orquestra Sinfônica da Bahia(OSBA), sob a direção musical e regência do maestro Carlos Prazeres e com direção artística de Manno Goés, reunirá um time de onze artistas convidados para revisitar e celebrar a obra de uma das maiores vozes da música brasileira:Gal Costa.

Os cantores que participam dessa homenagem são: Aiace, Angela Velloso, Clariana, Claudia Cunha, Emanuelle Araújo, Lazzo Matumbi, Luíza Britto, Márcia Short, Simoninha, Sophie Charlotte e Walerie Gondim.

Amanhã (quarta-feira, 17) , às 14h, pela plataforma Sympla, começa a pré-venda exclusiva para clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard, do concerto Gal 80, que homenageia os 80 anos de nascimento de Gal Costa. As vendas abertas para o público em geral terão início na sexta-feira, 19, também às 14h, via Sympla.

Realizado pelo Governo do Estado da Bahia, OSBA e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) – que em breve inaugurará sua unidade em Salvador, no Palácio da Aclamação –, o concerto Gal 80 integra o calendário comemorativo do mês, quando a Orquestra completa 43 anos de fundação em 30 de setembro.

Entre os convidados, duas artistas ganharam destaque por suas recentes conexões com Gal Costa. A atriz manauara – e estudante de Direção Teatral na UFBA – Walerie Gondim vem chamando atenção do público ao interpretar a cantora baiana na peça Djavan, O Musical: Vidas Pra Contar, que está atualmente em cartaz pelo Brasil.

Já a atriz Sophie Charlotte brilhou no cinema ao viver Gal Costa em Meu Nome é Gal, filme lançado em 2023 que recria a trajetória da cantora baiana desde o início da carreira até se tornar uma das maiores intérpretes da MPB. Na obra, Sophie canta músicas de Gal em algumas cenas, o que se repetirá no concerto, agora ao lado da OSBA e no palco da Concha Acústica do TCA.

Celebração dos 43 anos da OSBA – O concerto Gal 80 será também o encerramento do 1º Fórum OSBA de Orquestras Sinfônicas – Música de Concerto em Movimento, que acontece nos dias 24 e 25 no Goethe-Institut, em Salvador.

Mais do que uma celebração, o concerto Gal 80 reforça a relação histórica da OSBA com Gal Costa, construída em momentos emblemáticos: estiveram juntas na reinauguração do Teatro Castro Alves (1993); dividiram o palco da Bahia Marina em 2000, ao lado de Luciano Pavarotti e Maria Bethânia, na celebração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil; e voltaram a se encontrar na Concha Acústica, em 2006.

Além disso, mais recentemente, em 2023, a OSBA apresentou o concerto Balancê – O Carnaval de Gal, revisitando o repertório carnavalesco da cantora. Assim, no exato dia em que completaria 80 anos, Gal Costa será celebrada pela Orquestra Sinfônica da Bahia e por artistas de diferentes gerações que reconhecem e perpetuam sua importância para a música brasileira.

O concerto Gal 80 é uma realização do Governo do Estado da Bahia, da Orquestra Sinfônica da Bahia e do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com patrocínio master do Banco do Brasil, patrocínio da Bahiagás, parceria da Claro e apoio da União Brasileira de Compositores (UBC).

SOBRE A OSBA | Criada em 30 de setembro de 1982, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) é um corpo artístico do Teatro Castro Alves e que teve seu processo de publicização consolidado em abril de 2017. Desde então, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) – entidade sem fins lucrativos qualificada como Organização Social (OS) – realiza a gestão da OSBA, que permanece como corpo artístico público, sendo mantida com recursos diretos do Governo do Estado da Bahia, através da sua Secretaria de Cultura (SecultBA) e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

SOBRE O CCBB | O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) é uma rede de

espaços culturais gerida e mantida pelo Banco do Brasil, com o objetivo de ampliar a conexão dos brasileiros com a cultura e valorizar a produção cultural nacional. Presente no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte, está em avançado processo de instalação de sua nova unidade em Salvador. Na capital baiana, passa a ocupar o Palácio da Aclamação, histórico edifício do início do século passado e que, durante mais de cinquenta anos, foi residência oficial dos governadores da Bahia. Mesmo antes de iniciar suas atividades no Palácio da Aclamação, o CCBB já realiza intervenções culturais na cidade.