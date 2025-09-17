Advogadas aprendem defesa pessoal em Academia de Jiu-Jitsu em Feira

A OAB Subseção Feira de Santana, através da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, promoverá, no próximo sábado (20), o III Aulão de defesa pessoal exclusivo para advogadas. A aula ocorrerá a partir das 9 horas na academia Audaz JiuJitsu, localizada na avenida Fraga Maia.

Ministrada pela advogada e membro da comissão citada, Karla Dias, o III Aulão de defesa pessoal exclusivo para advogadas também contará com a participação da professora de jiujitsu sensei Dayane Daltro.

“Indicamos que as advogadas estejam trajadas com roupas leves, de treino. O valor arrecadado na inscrição do aulão será integralmente destino à compra de materiais de higiene pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade da nossa cidade”, explica Esmeralda Halana, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres.

Ela convoca todas as advogadas para participarem da ação e aprenderem técnicas de defesa pessoal, “extremamente importantes para o público feminino, que também vão contribuir para dar mais dignidade a várias mulheres”, completa Esmeralda Halana. Mais informações no Instagram @oabmulherfsa.