Zadir Marques Porto lança livro com as peripécias do folheteiro e ‘cangaceiro’ Jurivaldo Alves

“Agricultor, garçom, camelô, propagandista, fabricante de remédios e de bebidas, motorista, secretário, balconista, vaqueiro, ator de teatro e de cinema, declamador, empresário, propagandista, borracheiro, garimpeiro, operário, garapeiro, vacinador, tratorista, cozinheiro, aprendiz de farmacêutico, desenhista, lambaio de padaria, granjeiro, dentre outras profissões ao longo de mais de 50 anos de vida.”

Esse Jurivaldo Alves (dono da Banca de Cordel no Mercado de Artes de Feira de Santana) que o jornalista Zadir Marques Porto apresenta em livro digital (e-book) que já está à disposição dos leitores interessados nas coisas e gente da Feira.

O livro está acessível no endereço: www.dropbox.com/scl/fi/9n7eo03piag10hp7kr599/AS-AVENTURAS-DE-JURIVALDO-ALVES-Zadir-Marques-Porto.