Feira 192 anos: programação da Prefeitura se encerra com entrega de Medalhas de Honra ao Mérito

Dia 18 de Setembro, hoje, é o ‘Dia da Cidade’, a data que marca a emancipação do município de Feira de Santana, hoje a segunda maior cidade da Bahia e a primeira do interior do Nordeste. A Prefeitura e diversos segmentos da sociedade comemoram a data. A programação oficial consta de uma Missa nesta manhã, na Catedral de Sant’Anna, em torno da qual cresceu o núcleo urbano. A programação inclui também uma visita ao bairro dos Olhos D’àgua, onde teria sido erguida a primeira casa–fazenda que impulsionou a economia local. À noite, o prefeito Zé Ronaldo entrega comendas e honrarias no salão de convenções do antigo Clube de Campo Cajueiro.

Ontem em Brasília, uma sessão solene na Câmara dos Deputados homenageou a “Princesa do Sertão” e hoje pela manhã os feirantes da Marechal, no centro da cidade, ofereceram aos frequentadores um café-da-manhã em homenagem à cidade “filha legítima da Feira-Livre”.