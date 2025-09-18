PEC da Bandidagem: Senador diz que crime organizado quer influenciar eleições municipais

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar (PSD) , disse que a aprovação da PEC da Blindagem, na Casa, favorece a infiltração de organizações criminosas no Congresso Nacional. Se depender dele, o texto — que foi homologado em dois turnos na Câmara dos Deputados, na terça-feira, 16 — não passará.

O pessedista afirmou que já existem organizações criminosas infiltradas em setores econômicos e até mesmo na própria política, com a influência nas eleições municipais pelo Brasil. “Vai ser o caminho para se colocar parlamentares aqui com essa proteção, para que possa exercer o poder de ajudar o crime organizado, quando esse crime organizado tem que ser perseguido, punido”, afirmou ele à Globonews.

“Nunca imaginei que deputados tivessem essa sem-cerimônia. Essa PEC não passa aqui (Senador Federal). Não passa de jeito nenhum. Isso é inimaginável”, diz o senador. “Nós vamos criar para o nosso eleitor também o direito de não responder ao Judiciário? De escolher se quer ou não responder à lei?”, complementou