Prefeitura reinaugura três praças no bairro berço da Feira: os Olhos D’água

O bairro Olhos d’Água, considerado o berço da cidade, foi palco, nesta quinta-feira (18), das comemorações pelos 192 anos de emancipação política de Feira de Santana, com a entrega de três praças revitalizadas pela Prefeitura. Entre elas, destaca-se a Praça dos Olhos d’Água, localizada em frente ao histórico Casarão dos Olhos d’Água, na Rua Araújo Pinho, local onde teriam residido os fundadores da cidade, o casal Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa.

A nova praça recebeu toda a infraestrutura necessária para atender à comunidade, incluindo área de lazer, paisagismo e preservação dos elementos históricos, como a cruz que se tornou símbolo do local. Durante a cerimônia, o prefeito José Ronaldo de Carvalho relatou um pouco da história da cruz e explicou seu significado ao longo dos séculos.

“Esta praça é muito mais que um espaço de lazer. É um local de memória, de preservação da nossa história e da identidade do bairro que marcou o início de Feira de Santana. Queremos que crianças, jovens e adultos possam desfrutar deste espaço com segurança, respeitando a memória de nossos antepassados”, afirmou o prefeito.

A cruz presente na Praça dos Olhos d’Água marca o local onde, desde o século XVIII, a comunidade realizava atos religiosos e contribuía para a igreja local. Segundo documentos históricos de 1885, ali funcionava uma espécie de caixa da cruz, onde os fiéis depositavam moedas para a manutenção das atividades religiosas. A cruz, além de um símbolo de fé, também é um marco histórico que evidencia a formação e a vida social do bairro, preservando a memória das tradições e da religiosidade que ajudaram a consolidar a cidade de Feira de Santana.

Além da Praça dos Olhos d’Água, também foram entregues obras de revitalização das praças José Carvalho de Oliveira (Pito) e Raimundo Josué da Conceição Souza (Deirinho), localizadas ao longo da mesma rua, que receberão em breve placas com seus respectivos nomes.

O comerciante e morador do bairro, Geovan Oliveira, destacou a importância de manter a praça preservada e reconheceu o trabalho da Prefeitura.

“Este espaço tem grande valor histórico, é a história da nossa comunidade. Agradeço ao prefeito pela obra e pela dedicação em conservar a memória do bairro, garantindo um local de lazer e aprendizado para todos”, disse.

A entrega das praças reforça o compromisso da Prefeitura de valorizar a história local, oferecer espaços de convivência e lazer e preservar a memória da cidade, consolidando o bairro Olhos d’Água como referência cultural e histórica de Feira de Santana.