Mestrado em Direito na UEFS tem aula inaugural dia 25

Programa de Pós-Graduação em Direito, em formato associativo da UEFS/ UNEB/ UESB/ UESC, realiza Aula Inaugural com o tema “Direito, cidadania, territorialidade e relações raciais”, que será ministrada pela professora doutora Maria do Carmo Rebouças. O evento está programado para o dia 25, às 19h, no Anfiteatro do módulo 2 da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

A palestrante, Maria do Carmo Rebouças, exerce a função de pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), é autora de livros e artigos nas áreas de Direito Constitucional, Desenvolvimento, Cooperação Internacional, Relações Raciais, Direitos Humanos e Administração Pública. Possui doutorado em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pelo Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares da Universidade de Brasília.

O Mestrado em Direito da Uefs/Uneb/Uesb/Uesc é o primeiro da área no interior da Bahia e oferta 25 vagas, com reserva de vagas para candidatos/as negros, indígenas, quilombolas, ciganos, pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis) e pessoas com deficiência. O programa abrange duas linhas de pesquisa: Territorialidades – proteção à cidadania e sistemas de justiça; e Justiça territorial, conflitos socioambientais e assimetrias do pacto federativo.