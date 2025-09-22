Mostra de talentos mirins abre o 17° Festival de Teatro em Feira

Cerca de 100 crianças se apresentam no evento que será realizado no Centro de Convenções de Feira de Santana, no dia 1º de outubro_

O Fenatifs – Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana 2025 será aberto com a Mostra de Talentos Mirins, no próximo dia 1º de outubro (quarta-feira), no Centro de Convenções de Feira, a partir das 14 horas. Na programação estão previstas oito apresentações, que envolvem diversas linguagens artísticas como teatro, dança, música e circo. Cerca de 100 crianças de 6 a 13 anos estarão no palco. As atrações da abertura do 17º Fenatifs fazem parte de escolas e instituições sociais que trabalham com projetos culturais.

A plateia contará com cerca de 500 crianças, especialmente de escolas públicas que já confirmaram presença por meio de agendamento.

O evento também tem um forte caráter social, como já é marca do Fenatifs. A entrada para acompanhar a Mostra de Talentos Mirins é um 1kg de alimento e mais 1 brinquedo em bom estado. As doações serão distribuídas para crianças em situação de vulnerabilidade.