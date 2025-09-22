Sergio pede desculpas e Prefeito abre sindicância para apurar divulgação ilegal de informações

Não foi de má-fé”, disse hoje no “AcordaCidade” o secretário de Mobilidade Urbana, Sérgio Carneiro, após a Prefeitura de Feira de Santana publicar, erroneamente, uma lista com os nomes de mais de 600 pessoas que convivem com HIV e fibromialgia, no Diário Oficial do Município. Sérgio pediu desculpas pelo erro. No sábado, a pasta publicou o decreto suspendendo o Passe Livre para pessoas com doença falciforme, fibromialgia e pessoas com HIV e acabou expondo os nomes das pessoas que convivem com essas condições. Hoje, a Prefeitura de Feira de Santana instituiu por meio da Portaria nº 965/2025, uma Comissão de Sindicância com a finalidade de apurar o vazamento de dados que resultou na divulgação indevida dessas informações.

O prefeito Zé Ronaldo conversou com o secretário emaviaou que iria abrir a sindicância. A divulgação da suspensão da gratuidade foi uma ordem judicial. Três servidores compõem a comissão: Luiz Carlos de Carvalho Bahia Neto; Rodrigo Santos Matos; e Juliana Nascimento da Silva. De acordo com a portaria, a presidência da comissão será exercida por Luiz Carlos Neto Bahia. O grupo terá o prazo de 15 dias, a contar da data da publicação, para encaminhar ao Gabinete do Prefeito um relatório conclusivo sobre o caso.