FLIFS quer formar “novos leitores” mas ignora existência dos livros digitais

O comércio de livros digitais tem registado um crescimento significativo no país, tem preços acessíveis e disponibilidade em dispositivo usado hoje pela maioria dias crianças e jovens, o smartphone. Mas as feiras de livros ou literárias, como a FLIFS que começou ontem, continuam ignorando a existência desse outro tipo de livros e tentando “formar novos leitores” com os antigos livros impressos em papel. Registre-se, mais uma vez, que não é uma deficiência apenas do Festival Literário de Feira que acontece até domingo com uma vasta programação voltada também para música, áudios visuais, oficinas culturais, etc. (Veja a programação clique aqui).

O FLIFS, que esse ano completa 18 anos, está acontecendo na praça da Matriz, no centro da cidade .Para hoje, destacamos apresentação lítero-musical – “Amadas Canções: um passeio pela vida obra de Jorge Amado”, com Maria João Amado e Guida Moira, artistas de Salvador, no Palco Bel da Bonita, às 16:30horas