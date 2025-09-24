Proposta de vereador para o trânsito na Getúlio vai derrubar mais árvores do canteiro central

A proposta do vereador Jorge Oliveira para o trânsito de Feira de Santana é mais uma daquelas que saem do bolso de pseudos especialistas em tráfegos urbanos sem nenhuma formação relativa ao meio-ambiente das cidades. O vereador, evangélico, quer destruir parte do canteiro central onde estão as árvores que compõem a mais bonita e comprida alameda urbana no centro de uma cidade baiana. Depois da avenida Paralela, em Salvador, a Getúlio é a avenida mais arborizada do Estado. As árvores da Getúlio funcionam como uma espécie de ventilador gigante amenizando as altas temperaturas e alimentando o ciclo de chuvas.

Esse belo arvoredo, que é um cartão postal de Feira, já sofreu demais. Somente para fazer as tais estações de BRTs, derrubaram dezenas de árvores de grande porte. Sem falar na quantidade de “clarões” ao longo da avenida, provocados por árvores mortas naturalmente mas não substituídas. O vereador quer abrir o canteiro para fazer uma transversal para veículos.

É lamentável que um vereador de uma cidade como Feira ainda apresente proposta desse tipo, completamente na contramão do urbanismo moderno. Alguém precisa dar uma aula de ambientalismo a esse vereador e convencê-lo a recuar dessa proposta que, além de criminosa, é de uma enorme, profunda e vergonhosa ignorância.