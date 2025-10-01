Micareta em novembro de 2026 mas debate sobre a data começa próxima semana

Micareta do próximo ano será realizada em novembro. A data ainda não foi definida. A mudança atende aos anseios dos segmentos envolvidos na realização da festa. O anúncio foi feito pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho à imprensa e a representantes desses segmentos, na tarde desta terça-feira (30), em coletiva no Paço Municipal Maria Quitéria.

O prefeito disse que a mudança do período da Micareta atende aos desejos dos feirenses, confirmados em uma pesquisa de opinião pública, na qual 70% dos entrevistados responderam positivamente à realização da festa em novembro, contemplando também o comércio e os envolvidos diretamente no evento.

Ele destacou que o ganho de tempo, com a Micareta sendo realizada daqui a pouco mais de um ano, permitirá melhor organização e um trabalho mais eficiente na captação de recursos de possíveis patrocinadores. “Neste ano, a resposta de quem procuramos foi de que o período era curto para que se organizassem. No próximo ano, portanto, haverá tempo para que organização e patrocinadores se planejem”, afirmou.

José Ronaldo informou ainda que vai convocar a empresa vencedora da licitação para a captação de recursos no mercado, a fim de que apresente, no menor prazo possível, um planejamento com ideias a serem ofertadas a patrocinadores em potencial.

O prefeito destacou também que a proximidade do Carnaval de Salvador e do início do verão, que atrai muitos turistas à capital, pode transformar a Micareta em uma opção de diversão para esse público. A curta distância entre as duas cidades, o custo menor e as atrações nos trios — muitas vezes as mesmas do Carnaval — tornam a festa feirense um destino ainda mais atrativo.

Sobre a definição da data, José Ronaldo afirmou que, já a partir da próxima terça-feira (9), haverá uma reunião com os segmentos envolvidos para iniciar os debates sobre os melhores dias para a realização da Micareta. “Será uma decisão tomada depois de ouvidas as opiniões”, assegurou.