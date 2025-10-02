Prefeitura atende feirantes da Marechal e vai incluir baús nas barracas

Atendendo a pedido dos feirantes da rua Marechal Deodoro, no centro da cidade, a Prefeitura de Feira de Santana vai acrescentar baú no modelo das barracas que o Governo Municipal fornecerá a quem atua nesta artéria e também na praça Bernardino Bahia. A decisão foi anunciada pelo prefeito Zé Ronaldo no final da tarde da quarta-feira (01), após consultar os barraqueiros durante reunião realizada no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas.

Durante a reunião com os feirantes da rua Marechal Deodoro, o prefeito José Ronaldo explicou sobre os trâmites para a Prefeitura mandar produzir as barracas, através da realização de licitação pública para contratar empresa especializada. Lembrou também que o modelo anterior já estava licitado, mas sem dispor de baú.

A instalação de baú nas barracas foi solicitada pelos próprios feirantes, o que, entretanto, acarretará em novo prazo para realização de licitação pública, já que o acréscimo do espaço para guardar volumes também gera custo extra, orçado em torno de 50% a mais no valor da produção dos equipamentos.

Acompanhado do secretário de Agricultura, Silvaney Araújo, e do secretário de Comunicação, Joilton Freitas, o prefeito José Ronaldo acatou a solicitação dos feirantes e determinou a realização de uma nova licitação pública, a ser publicada no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Feira de Santana nos próximos dias. Também destacou a importância de consultar a categoria para a adoção das medidas, a fim de que não seja uma decisão unilateral.