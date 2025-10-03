Orquestra Sinfônica da Bahia faz concerto em Feira neste domingo

A Orquestra Sinfônica da Bahia abre sua programação do mês de outubro se apresentando no Teatro e Centro de Convenções de Feira de Santana, neste domingo (05/10), às 17h. O concerto faz parte do projeto OSBA na Estrada e terá regência do maestro Carlos Prazeres. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla pelos valores de R$40 (inteira) e R$20 (meia).

O público de Feira terá a oportunidade de conferir um programa composto por obras de Richard Wagner (1813 – 1883). Compositor alemão da era romântica, Wagner é um dos grandes nomes da arte do século XIX, conhecido por suas composições monumentais, dramáticas e inovadoras. Nesta edição do OSBA na Estrada, a Orquestra interpretará as obras “Os Mestres Cantores de Nuremberg” (Prelúdio do Ato I e do Ato III), “Idílio de Siegfried”, “Tristão e Isolda” e Tannhäuser.

SOBRE A OSBA | Criada em 30 de setembro de 1982, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) é um corpo artístico do Teatro Castro Alves e que teve seu processo de publicização consolidado em abril de 2017. Desde então, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) – entidade sem fins lucrativos qualificada como Organização Social (OS) – realiza a gestão da OSBA, que permanece como corpo artístico público, sendo mantida com recursos diretos do Governo do Estado da Bahia, através da sua Secretaria de Cultura (SecultBA) e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).