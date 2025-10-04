Governo da Bahia investe quase 20 milhões em tablets e chips para escolas do interior

Depois da entrega de novos tablets e, também, de chips nas escolas da rede estadual da capital baiana e Região Metropolitana de Salvador, chegou a vez dos colégios do interior do Estado receberem os dispositivos que visam fomentar o uso do Diário de Classe Digital em todas as unidades da rede estadual de ensino, através dos professores. Para esta ação, em 2025, o Governo da Bahia está investindo quase R$ 20 milhões na aquisição de mais 11.378 tablets e 46.010 chips.

O sistema de Diário de Classe Digital permite aos professores registrar, alterar e excluir informações sobre a vida acadêmica dos estudantes. As informações inseridas no diário são acessíveis por meio de relatórios no Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEDUC) e também podem ser visualizadas pelos alunos e pais, por meio dos portais do estudante e dos responsáveis.

A superintendente de Políticas para a Educação Básica da Secretaria da Educação do Estado (SEC), Helaine Pereira de Souza, ressalta que a entrega dos tablets nas escolas, já com a internet móvel (chip), visa fortalecer a cultura do lançamento do diário de classe, facilitando o trabalho do professor. “A gente sabe que este dispositivo é uma ferramenta muito importante. Quando utilizamos toda a sua potencialidade, tornamos o trabalho de registro de nota e de frequência muito mais fluido, muito mais rápido, ou seja, otimizamos as atividades do professor e garantimos um acompanhamento mais real dos estudantes”.

A gestora frisa que, ao acompanhar sistematicamente a vida escolar dos estudantes, os docentes podem realizar um trabalho de recuperação da aprendizagem com os que já estão reprovados na primeira unidade. “A gente pode intervir nos casos daqueles que abandonam a escola ou que, por ventura, deixam de frequentar a escola em algum momento do ano letivo. Então, esta entrega da Secretaria de Educação é uma oportunidade para otimizar o trabalho do professor”, avalia.

Em 2024, o governo estadual realizou a segunda fase de entrega de tablets, distribuindo mais de 78 mil unidades para as escolas estaduais. No ano anterior, em 2023, foram entregues os primeiros cinco mil equipamentos, visando fortalecer o Programa de Gestão da Aprendizagem.