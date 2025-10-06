Sindicato diz que não houve expressão racista durante confusão entre o PM e a inspetora da PRF

O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado da Bahia (SINPRF-BA) divulgou nota acerca da confusão protagonizada por dois policiais (uma rodoviária e um PM da Bahia) durante um evento esportivo-colegial em Feira de Santana, onde afirma que não houve expressão de racismo da parte da inspetora, como afirma o PM. Segundo o Sindicato, a denúncia, acatada de imediato pela Polícia Civil, foi “corroborada por pessoas que participaram das agressões contra a servidora e sua família, o que reforça a necessidade de apuração criteriosa, imparcial e isenta dos fatos.”

A confusão aconteceu entre a inspetora Michele Alencar, de 44 anos, está sob custódia na Delegacia do Sobradinho, e o capitão PM Leandro Muniz, que está em liberdade.

As versões correntes são de que o começo de tudo aconteceu quando a inspetora pediu ao capitão (ambos em trajes civis) para sair da frente do seu ângulo de visão durante uma apresentação esportiva-estudantil.

NOTA DO BF: Acima da celeuma se houve ou não racismo, está a evidência da péssima formação dos dois policiais que tumultuaram um evento estudantil, onde estavam os próprios filhos. Esse comportamento, violento e autoritário, que parece ser um padrão das forças policiais no Brasil, é que deve ser motivo de preocupação da sociedade.