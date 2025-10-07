João Martins é reeleito presidente da Confederação Nacional da Agricultura

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, foi reeleito por unanimidade hoje (terça-feira,7) para mais um mandato à frente da entidade.A eleição ocorreu na sede da CNA, em Brasília. Martins obteve o voto das 27 Federações Estaduais de Agricultura e Pecuária. João Martins é feirense e esteve em Feira recentemente para a inauguração do Centro Zootécnico no Parque de Exposições.

Além da presidência, foram escolhidos os vice-presidentes da Diretoria Executiva e os membros do Conselho Fiscal.O processo foi conduzido por uma Comissão Eleitoral formada pela superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Tania Zanella (presidente da comissão), pelo advogado da União Maximiliano Ferreira Temer e pelo vice-presidente tesoureiro do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), Nilson Leitão.

Com informações do Canal Rural