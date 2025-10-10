Convite para Zé Ronaldo ir ao encontro de Lula foi feito em telefonema de Rui Costa

Foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa, quem telefonou para Zé Ronaldo convidando-o para ir ao encontro do presidente Lula, em Maragogipe, onde o presidente assinou o pedido de empréstimo da Prefeitura de Feira junto à Caixa Econômica Federal, aprovado pelo Tesouro Nacional e Ministério da Fazenda. O telefonema aconteceu na terça-feira , revelou o prefeito hoje pela manhã no programa Acorda Cidade.

“Íamos assinar na quarta feira, aqui na Caixa Econômica, mas na terça recebi o telefonema do ministro” relatou o prefeito.

O empréstimo vai ser utilizado para melhorias na urbanização da cidade, com investimentos em praças, e outras áreas públicas.