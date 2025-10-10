escrever uma vida é muitas vezes 

1-o esforço de reescrever — talvez melhor seria dizer desescrever — aquilo que o próprio protagonista deixou sobre si

2- forçar o limite que nos separa da mentalidade de outra época para entender, no caso de Djanira, as pequenas e grandes transgressões e o quanto todas elas custavam

para quem chegou agora a este perfil, conto que desde 2016 comecei a pesquisar e escrever um vida-obra sobre Djanira (1914-1979) quando estava ainda prestes a publicar meu livro sobre Jorge Amado (que saiu em 2018 pela @todavialivros)

nesta reta final, é incrível o aparecimento de novos documentos, os mistérios esclarecidos, como se o Anjo do fechamento do livro disesse: “opa! isto aqui não pode faltar”. Tinha acontecido o mesmo com o Jorge Amado.

recebi essa imagem linda nesta manhã, agradeço ao @institutopintoradjanira pela recuperação desses negativos e slides.

Josélia Aguiar, jornalista, escritora. Autora de “Jorge Amado, uma biografia”, prêmio Jabuti , 2019