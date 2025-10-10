Lula na Bahia fala em soberania e reaproximação com EUA e Rui Costa crítica “governo passado”

“Começar a produzir veículos elétricos é a demonstração de que nós estamos criando uma pátria soberana, um país que tem a maior reserva florestal do mundo, que tem uma riqueza mineral extraordinária. Ninguém compete com o Brasil”, destacou o presidente Lula, ontem, ao inaugurar a nova fábrica da BYD na Bahia, em Camaçari. O investimento estimado da expansão da empresa é de R$ 5,5 bilhões e deve se consolidar como maior polo industrial da BYD fora da China.

Lula também foi a Maragogipe, onde o governador Jerônimo e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, assinaram um protocolo de intenções que prevê a utilização do Estaleiro São Roque do Paraguaçu como canteiro de obras do novo Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Itaparica. Na ocasião, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho anunciou o investimento de R$ 611,7 milhões para a construção de 80 embarcações destinadas à expansão das atividades no setor naval e aquaviário.

Alem de medidas econômicas, a visita de Lula à Bahia também teve tom político. O presidente falou sobre a reaproximação diplomática com os Estados Unidos e comentou sua recente conversa com Donald Trum: “meia hora no telefone e, eu acho que também o nosso problema com os Estados Unidos será resolvido”. Ele disse ainda que o governo brasileiro procura manter relações equilibradas com as nações, sem aceitar imposições: “não aceitou as imposições do governo norte-americano, especialmente por se tratarem de acusações baseadas em mentiras.”

O ex-governador e ministro Rui Costa também falou em política e. Riticou o ex-presidente Jair Bolsonaro: “Essa fábrica onde nós estamos aqui, fechou no governo passado”, afirmou Rui, acrescentando que grupos parlamentares “que votaram contra o Brasil” foram cúmplices silenciosos desse processo.