Mateus Amorim e convidados, neste sábado, na Cidade da Cultura

O jovem e talentoso cantor e compositor feirense Mateus Amorim se apresenta neste sábado (11), a partir das 20h30, no tradicional espaço Cidade da Cultura, no Conjunto João Paulo II. Com apenas 20 anos, Mateus é apontado como um dos mais promissores artistas da novíssima geração de Feira de Santana.

Versátil, criterioso e interessado pela história da nossa música, Mateus está gravando o primeiro EP, com produção musical da dupla Sérgio Magno e Marcus Rossini. O primeiro single deste trabalho deve estar nas plataformas ainda este ano.

No show deste sábado na Cidade da Cultura, Mateus (voz e violão) terá como companheiros de palco, o próprio Sérgio Magno (no baixo) e Zé das Congas (na percussão). Os convidados da noite serão o cantor Neto Sebá, o músico Jai Baiano e o poeta e compositor Zecalu.

O repertório da apresentação está pronto, com destaque para clássicos da Música Popular Brasileira, canções compostas por grandes nomes da música produzida em Feira como Cescé Amorim (avô de Mateus) e Beto Pitombo, sem falar nas composições autorais do jovem cantor.